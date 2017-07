»Du hast ein Sendebedürfnis wie ein Fernsehturm, die Nachrichten sind meistens schlecht, außer du berichtest über dich«. Na also, es muss erst wieder eine Band aus Hamburg kommen, damit man glauben kann, dass deutsche Texte außerhalb von »Menschen, Leben, Tanzen, Welt« und dem Dreh um sich selbst tatsächlich auch heute noch klar gehen können. Helge, Timon und Niklas sind Helgen , und ihr Debüt steht in der Tradition der großen Tapete-Bands der frühen 2000er. Da ist der lyrische Feingeist zum einen, aber vor allem die hohe musikalische Finesse, die Funk, 1960er-Beat und vor allem Pop auf einen herrlich präzisen Nenner bringt.Genau in dieser Mixtur, aber auch in Helges nasaler Stimme, erinnert die Band teilweise frappierend an die unvergessenen Tele und deren Sänger Francesco Wilking. Genau wie er machen auch Helgen diesen wunderbar charismatischen, unprätentiösen Indie-Pop zu einem von Zurückhaltung, aber auch viel Wahrhaftigkeit geprägten Poetry Slam mit sexy Beats, schmeichelnden Gitarren-Licks und ab und zu auch Gerumpel. Das hat man so versiert schon lange nicht mehr gehört.