Eigentlich schien Heinz Strunk mit seinem Buch »Der goldene Handschuh« doch gerade mit dem ewigen Abarbeiten an der eigenen Biographie abgeschlossen zu haben und sich neuen Themen zuzuwenden. Falsch gedacht, denn jetzt geht es direkt im Doppelpack zurück in die Harburger Tristesse – im Roman »Jürgen« und mit dem dazugehörigen Soundtrack »Die gläserne Milf«. Die Songs und Hörspielfragmente zeigen uns die trostlose Gedankenwelt des Protagonisten Jürgen Dose zwischen frustrierter Sexualität, langweiligst-möglichem Nachdenken über das optimale Abheften von Kontoauszügen und dem Traum, in Polen erschossen zu werden. Aber so, wie die autobiographisch inspirierte Geschichte vieles bereits aus vorherigen Werken bekannten Elemente und Versatzstücke neu zusammenbastelt, bedient sich auch das Album an vorherigen Veröffentlichungen. Teile des Materials gab es schon im Hörspiel »Trittschall im Kriechkeller« zu hören, das die Geschichte von Jürgen Dose schon einmal erzählte; anderes wurde schon mit Fraktus veröffentlicht. Strunk hat die Songs zwar neu aufgenommen, sie unterscheiden sich aber eher in Feinheiten von den Originalen. »Die gläserne Milf« ist also eher etwas für Strunk-Komplettisten und Neulinge, die das Frühwerk nicht kennen.