Der in Berlin lebende Komponist Kerim König arbeitet normalerweise an Film-Scores – ein Umstand, den man seinem neuen Werk »_In Between« (Hey!classics) anhört. Seine cineastischen Contemporary-Klangwelten atmen aber auch den Geist von Vorreitern der neuen Klassik wie Max Richter oder dem traurigerweise jüngst verstorbenen Jóhann Jóhannsson. König schafft mal opulente, mal intime Arrangements von zeitloser Schönheit, die von der japanischen Pianistin Mayuko Miyata auf wundervolle Weise ergänzt werden.

Kerim König _In Between Release: 30.03.2018 ℗ 2017 Hey!Classics Bei iTunes laden

Ebenfalls cineastisch und hochdramatisch klingen die sechs kleinen Slowcore-Epen vom Kölner Ghost Valley Choir, die auf »New Black Of An Old Light« (Sportklub Rotter Damm) die Düsternis heraufbeschwören. Bedrohlich wirkende Gesangspassagen wechseln sich mit Vocal-Samples und Spoken-Word-Einlagen ab, die trägen Drums und verhallten Gitarren machen dem Bandnamen alle Ehre. Kein Hörgenuss im klassischen Sinne, eher eine klangliche Tour de Force, dafür aber überaus stilvoll und erhaben.

Ghost Valley Choir New Black of an Old Light Release: 18.05.2017 ℗ 2016 Ghost Valley Choir Bei iTunes laden

Die wunderbaren Orph stehen seit ihrem Debüt »Poems For Kui« aus dem Jahr 2012 für theatralische Klangkunst zwischen Folk und Dream-Pop, immer ein bisschen weltfern und trotzdem bodenständig genug, damit sich der Hörer in ihren brillanten Song-Preziosen aalen kann. Auch das abermals mystisch betitelte »The Pyramid Tears Of Simba« (Kick The Flame) bietet einen brillanten Reigen träumerischer Feinschmecker-Sounds, zu denen sich formidabel in eine goldstrahlende Fantasiewelt träumen lässt.

Orph The Pyramid Tears of Simba Release: 09.02.2018 ℗ 2018 Kick The Flame / Orph Bei iTunes laden

Auch Capitano kann man getrost als Kunstprojekt bezeichnen – und zwar als ein extrem cooles. Die Bandmitglieder tragen Fantasienamen und verstecken sich hinter Masken – sie schaffen einen Figurenkult mit Kultfiguren, indem man dem Personenkult abschwört, weil die Personen verschwinden. Capitanos Debüt »Hi!« (Eat The Beat) ist ein glimmender, stampfender Bastard aus Glam-Rock, Punk (Hallo Turbonegro!) und Swing, darin absolut mitreißend und verantwortlich für ein richtig unwiderstehliches Ausrufezeichen-Debüt.

Capitano Hi! Release: 02.02.2018 ℗ 2018 Eat The Beat Music Bei iTunes laden Kaufen bei Amazon

Sleaford-Mods-Fans dürfen sich im Mai auf die Hamburger Noseholes als Tour-Support ihrer Lieblingsband freuen. Der lakonische Sprechgesang, der sehr aus der Zeit gefallen wirkt, passt ganz famos zu den stolpernden No-Wave-Sounds auf »Danger Dance« (Chu Chu). Auch viel Postpunk-Liebe ist da herauszuhören. »Danger Dance« kommt ohne hitverdächtiges Material aus, ist aber in sich so schlüssig, dass es gar keine Sternschnuppen braucht. Herrlich unterkühlt und zuweilen freaky, oft auch schön angepisst – das macht heftig viel Spaß.

Schöne, druckvolle Indie-Punk-Songs sollen nur mit männlich bellenden Vocals funktionieren? Wer hat das denn gesagt? Gut, Ricarda Giefers Stimme knickt gerade in den Refrains ihrer Band Liebe Frau Gesangsverein immer mal wieder die Power ab, was aber nichts daran ändert, dass die Songs auf »Nackt« (Roaring Disc) stark und dringlich nach vorne stampfen. Da hat Blackmails und Scumbuckets Kurt Ebelhäuser an den Reglern mal wieder ganze Arbeit geleistet. Die Band klingt zudem ziemlich einzigartig und frisch und macht Bock auf mehr.

Liebe Frau Gesangsverein Nackt Release: 23.02.2018 ℗ 2018 Roaring Disc Records Bei iTunes laden Kaufen bei Amazon

Mit Vizediktator steht wieder eine Band in den Startlöchern, die den Vergleich mit Ton Steine Scherben geradezu herausfordert. Aber Haltung ist wichtiger denn je, der Sound eh zeitlos (und durch die Nähe zu Bands wie Turbostaat zeitgemäß adaptiert), und Alben wie »Kinder der Revolution« (Sportklub Rotter Damm) werden dringend benötigt. Vizediktator erzählen den erfahrenen Rock-Fans wahrscheinlich nicht viel Neues, bringen aber mit Dosenbier und Festival-Credibility korrekte Gedanken in die Köpfe derer, die das gesellschaftliche Denken von morgen mitbestimmen.

Vizediktator Kinder der Revolution Release: 16.02.2018 ℗ 2018 Sportklub Rotter Damm Bei iTunes laden Kaufen bei Amazon

Das Gefährt, mit dem die Österreicher Viech »Heute Nacht nach Budapest« (Phonotron) schaukeln, rattert und rumpelt ganz schön. Aber die Songs atmen den Geist eines rastlosen Hobos und haben Whiskey im Tank, da ist für Schönspielerei halt kein Platz. Mit hochoktanigem Blues’n’Roll trampeln Paul Plut und seine Band Phrasen mit Kopf und Herz in den Asphalt. Pluts kehliger Gesang gefällt auch Markus Wiebusch, Songs wie »Ich hab viele Fehler gemacht« strahlen trotz aller Dunkelheit auch schillernden Pop-Appeal aus.

VIECH Heute Nacht nach Budapest Release: 06.04.2018 ℗ 2018 Zita Records Bei iTunes laden Kaufen bei Amazon

Pensen Paletti kam kürzlich schon einmal mit seinen Monsters Of Liedermaching in dieser Kolumne vor, nun haut auch sein Rock-Metal-Punk-Hybrid Das Pack sein inzwischen schon viertes Album raus. »Intelligentes Leben« (OMN Label Services) kommt ziemlich breitbeinig daher und schmeißt mit gut abgehangenen Riffs und unzufriedener Miene Weisheiten in den Bierbecher, die gemacht sind für Pommesgabeln in der frischen Festival-Luft. Die Schlagerhaftigkeit von Songs wie »Creme dich ein« befremdet dann aber doch ein wenig.

Das Pack Intelligentes Leben Release: 09.02.2018 ℗ 2018 OMN Label Services Bei iTunes laden Kaufen bei Amazon

Chris Klopfers Liedermacher-Pop war bisher englischsprachig, mit der tollen Kat Frankie hat er ein Album unter dem Alias Keøma veröffentlicht. Nun singt der Kölner auf Deutsch, und diesen üblicherweise schmalen Grat packt er prima. Sein selbstbenanntes Album (670290 Records) atmet die gute Locas-In-Love-Luft, klingt schön erdig und lo-fi, entspannt und reflektiert. Auf dem abschließenden Song »Murmeltier« gastiert der unerreichte Gisbert zu Knyphausen, nettere Gäste hat man selten. Schön, dass jemand noch solche Musik macht.