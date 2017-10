Auch Alexander Körner, der sein zunächst solo angelegtes Projekt Frère inzwischen als Quartett präsentiert, entpuppt sich als besonderes Talent: Sein Debüt »Void« (Popup) vereint die Verspieltheit Efterklangs und den Postrock von This Will Destroy You mit der kompositorischen Finesse Bon Ivers . Das sind große Namen, ja, aber die acht Stücke, die mal in die eine, mal in die andere Richtung ausschlagen, ergeben zusammen ein so stimmungsvolles Ganzes, dass die Vergleiche keinesfalls aus der Luft gegriffen sind.