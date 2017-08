Ein Song wie »Idioten der Saison« drängt sich in diesen Tagen förmlich auf. Das wissen auch Montreal , deren neues Werk »Schackilacki« (Amigo) sich sogar in seiner Gesamtheit gegen Wutbürger, Abstreiter und Blindfische richtet. Den Deppen des Landes mit Augenzwinkern den Spiegel vorzuhalten ist insgesamt schon sehr Ärzte, der krachende Pop-Punk der Hamburger eh. Aber was soll man sagen – die LP geht gut nach vorn und in die Beine, und von dieser Attitüde kann eh nie zu viel da sein.