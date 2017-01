Für eine tolle Idee und große Qualität stehen seit ein paar Jahren Jens Pfeifer und seine, bei denen Bands und Künstler, vorwiegend aus der sanften Indie-, Folk- oder Singer/Songwriter-Ecke, in einer gemütlichen Küche in Hamburg-Altona reduzierte Versionen ihrer Songs darbieten. Ansehen kann man sich das bei YouTube, seit vier Jahren erscheint begleitend ein Sampler, der nunmehr wieder auf zwei CDs ausgedehnt wurde. Auf »Hamburger Küchensessions Vol. 4« (Kombüse Schallerzeugnisse) treffen wir gute Bekannte wie Die Höchste Eisenbahn, Enno Bunger und East Cameron Folkcore, im Kleinen Liebgewonnene wie Marius Ziska, Last Days Of April und Der Herr Polaris und echte Geheimtipps wie Sion Russel Jones, The Lake Poets und Tipps Für Wilhelm. 40 Songs, viel Intimität, praktisch keine Ausfälle: So pur und wunderschön klingt Musik, die man nicht mehr hergeben mag.