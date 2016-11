Ebenfalls ohne jeden Lückenfüller gelingt die knappe, nur vier Stücke umfassende EP »This Is Not The Paradise They Told Us We Would Live In« (Popup) der Kölner. Deren zackiger Postpunk-Indie-Pop zappelt und platzt vor Energie und besticht durch tighte Gitarrenriffs und messerscharfe, an Mike Skinner erinnernde Lyrics. Das Eröffnungsstück »Something Like You« ist große Klasse, die anderen drei stehen ihm in nichts nach. Diese Jungs sollte man sich definitiv merken.