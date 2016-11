Durchschnittsalter 17,5 Jahre: Das ist schon beachtlich für eine Band. Dieaus Hamm spielen ihren an James Blake oder alt-J erinnernden Art-Pop aber mit so viel Finesse und Energie, dass man ob des Alters der fünf Jungs ungläubig den Kopf schüttelt. Die EP »The Times Are Bursting The Lines« (Giant Rooks) beinhaltet vier Stücke, von denen das schillernde »Småland«, das von Erinnerungen an einen Urlaub in Schweden erzählt, tief in den Gehörgängen hängen bleibt. Die werden groß. Trust.