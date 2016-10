Bleedingblackwood ist das Projekt von Timo C. Engel, der auf seinem Debüt in düster verschachtelten Mini-Epen den dunklen Wolken seiner Seele Luft macht. Das pendelt sich irgendwo in Nick-Cave-Nähe ein, wird gespeist von dezentem Jazz und Folk und ist wirklich hübsch anzuhören in seiner Tristesse, wenn auch von Zeit zu Zeit vielleicht etwas zu sehr dick aufgetragen. als das eine Stück, das eine intensive Trauerplatte nach Hause bringt?ist das Projekt von Timo C. Engel, der auf seinem Debüt in düster verschachtelten Mini-Epen den dunklen Wolken seiner Seele Luft macht. Das pendelt sich irgendwo in Nick-Cave-Nähe ein, wird gespeist von dezentem Jazz und Folk und ist wirklich hübsch anzuhören in seiner Tristesse, wenn auch von Zeit zu Zeit vielleicht etwas zu sehr dick aufgetragen.

Wenn ein Album »Record Full Of Last Songs« heißt, darf man den perfekten Abgesang erwarten. Was gibt es schöneres,