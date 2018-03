Die Seminarturnhalle, das Museum Schwedenspeicher, der alte Schlachthof, das örtliche Landgerichte – für einen Abend werden in Stade eindrucksvolle Orte moduliert, eine Bühne wird aufgebaut, Licht- und Tontechnik müssen her. Das Hanse Song hat Newcomer und etablierte Szenegrößen in seiner Kartei und bietet zwischen dem Flanieren in der hübschen Altstadt Anlaufstellen mit feierlichem Musikprogramm. Dabei speist sich das Line-up nicht aus einem speziellen Genre; vielmehr erlebt man hier eine musikalische Achterbahnfahrt durch experimentelle-Pop-Höhen, rauen Folk bis hin zu bedächtigen Klavierkonzerten. Mit zwei zusätzlichen Locations, der St. Cosmae Kirche und der St. Wilhadi Kirche, und 22 geladenen Künstlern gibt es in diesem Jahr mehr zu entdecken denn je zuvor.