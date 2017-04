Festivals in kleinen Städtchen – immer wieder schön. 21 Konzerte auf sechs Bühnen, das bedeutet in so einer Umgebung immer, dass alles Verfügbare aktiviert wird. Landgericht, Seminarturnhalle, Schwedenspeicher Museum, Königsmarcksaal, St.-Cosmae-Kirche – als Tourist hätten sich die meisten Festival-Besucher wohl nie hierher verirrt, aber gelockt von der Musik, lernen sie Stade nun an nur einem einzigen Tag kennen. Und nur wenn es richtig stark regnet, wird man deswegen Beschwerden hören. Ansonsten schlendert man mit Timetable und Lageplan durch die Sträßchen und sucht nach Singer/Songwritern, Ex-NDW-Ikonen, Riot-Grrrl-Erbinnen oder Düsseldorfer Electro-Poppern. Man wird nicht alles sehen oder hören können, das ist vorab klar. Wer sich nicht entscheiden kann, ist hier falsch, denn das Programm läuft von nachmittags bis kurz vor Mitternacht und auf allen sechs Bühnen parallel. Es kann aber auch Ziel sein, je ein Konzert in jeder Spielstätte gesehen zu haben, denn allein dafür – zeigt ein kurzer Blick auf die Fotos der Website – lohnt die Anreise.