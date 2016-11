»Nach zwei Uhr nachts passiert nichts Gutes mehr«, lautet eine der 15 wahrsten Lebensweisheiten aus »How I Met Your Mother«, zumindest sofern man der Huffington Post glaubt. In der dazugehörigen Folge belügt Hauptdarsteller Ted seine Langzeitflamme Robin, mit dramatischen Folgen a.k.a. Herzschmerz. Ob Hannah Williams zu den Fans der Serie zählt, ist nicht bekannt. Gesichert ist dagegen, dass sie sich mit »Late Night & Heartbreak« bestens auskennt, wie schon der Titel ihres neuen Albums nahelegt.Eingespielt hat es die Britin mit ihrer neuen Band The Affirmations, die ähnlich der früheren Backing-Combo The Tastemakers bestens mit Sixties-Soul und analogen Aufnahmetechniken vertraut zu sein scheint. So entstehen 13 Stücke voller positiver Botschaften und groovenden Rhythmen. »Fighting Your Shadow« oder das Led Zeppelin-Cover »Dazed & Confused« schaffen es dabei sogar, an Szenegrößen wie Sharon Jones oder Nicole Willis anzuschließen, wobei Williams diese Qualität zugegebenermaßen nicht über die volle Distanz halten kann.