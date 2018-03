18.03.2018, Hamburg, Mojo Club

»Ihr könnt ja mal sagen, dass mein Hosenstall offen steht. Naja, gibt Schlimmeres«, findet Haiyti, die im ausverkauften Hamburger Mojo Club auftritt. Da steht sie lässig-schnoddrig in ihren mit Strass-Steinen verzierten Hotpants, unter denen sie eine Netzstrumpfhose trägt, dazu ein bauchfreies T-Shirt, ein Cap auf den zu zwei Zöpfen geflochtenen Haaren und - nicht zu übersehen - die weißen Buffalo-Plateaus. Ihr Outfit spiegelt die Polarität der Kunstfigur Haiyti treffend wider: zwischen Popstar und Gangster-Rap. Es ist die Divergenz zwischen Coolness und der Unsicherheit einer Außenseiterin, die sie charakterisiert.

Ihr Ausdruck: Rappen, singen, jaulen. Die Musik zwischen Après-Ski, Hip Hop und Dancehall. Mit Auto-Tune und Vollplayback spuckt sie die dem Trap inhärenten dadaistischen Texte aus. Sie klingt dabei zugleich sehnsuchtsvoll und fragil, wenn sie von der Liebe singt wie auf dem Track »Gold« von ihrem frisch veröffentlichten Album »Montenegro Zero«. Umso ehrlicher erscheint die Frage »Seid ihr auch manchmal depri? Da seid ihr nicht allein«. Haiyti ist real.

Es ist erfrischend in der männerdominierten Trapszene eine Frau auf der Bühne zu erleben. Das Publikum ist so vielseitig wie das Image der Rapperin – ausrastende Teen-Girls reihen sich neben Hipstern ein, die wiederum zwischen Mitt-Dreißigern in Festival-T-Shirts stehen und solchen, die scheinbar die pure Neugier auf das Phänomen Haiyti in den Club getrieben hat. Die Nähe zum Publikum ist für die Hamburgerin sehr wichtig, hier ist sie außerdem noch in ihrer »Hometown«: »Sind Leute aus Langenhorn hier? Auch Hummelsbüttel? Wo ist eigentlich Udo Lindenberg?« und widmet ihm den nächsten Song »American Dream«.

Auf das Publikum lässt sie rote Rosen regnen; sie begegnet ihm auf Augenhöhe. Eine gute Stunde lang ist purer Alarm im Mojo – der Bass detoniert, volle Lautstärke, grasgeschwängert ist die Luft und auf der Bühne wird Martini mit den Fans gesoffen. Alkohol und Drogen, Party und Exzess als fester Bestandteil des Cloud Rap.

Als Ersatz für den nicht anwesenden Joey Bargeld holt sie einen textsicheren Fan für den Track »Zeitboy « auf die Bühne und fordert lauten Applaus. Nach 45 Minuten verschwindet sie kurz, um sich dann nochmal mit dem technolastigen »Berghain« zurückzumelden. »Einen hab ich noch«, sagt sie danach, aber sie hat noch viele. Es folgt »Playboykette« vom Mixtape »Nightliner«, vor dem sie das Publikum fragt: »Habt ihr noch Bock auf n dreckigen Down South-Banger? Jumpstyle!«. Und zusammen rasten sie nochmal richtig aus.

Wie sehr Haiyti auch polarisieren mag, sie will und muss niemanden etwas beweisen. Kritik an ihr greift sie auf und treibt sie einfach flapsig auf die Spitze. So kommt sie vielen zuvor. Sie ist mit HipHop aufgewachsen und macht ihr Ding. Das wird an diesem Abend mehr als deutlich. Sie ist authentisch, talentiert und aufstrebend – und vielleicht der nächste große Popstar.