Seit gut zwei Jahren kratzt Haiyti nun schon mit ihrer aufgekratzten Rap-Interpretation am Ego der hiesigen HipHop-Polizei, nun setzt die Rapperin aus St. Pauli zum großen Sprung an: Mit »Montenegro Zero« erscheint am 12. Januar via Universal/Vertigo ihr erstes Album inklusive Unterstützung eines großen Labels. Mit KitschKrieg konnten dafür auch gleich die Produzenten der Stunde verpflichtet werden, die vor allem für ihre Arbeit mit Trettmann bekannt sind. Die erste Single »100.000 Fans« gibt es an dieser Stelle gleich samt Video zu sehen: