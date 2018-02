Für viele Zuschauer von Jim Jarmuschs Film »Broken Flowers« war dessen Soundtrack der wahre Star. Der darauf enthaltene Jazz des äthiopischen Jazz-Musikers Mulatu Astatke war in seiner mysteriösen Beschwingtheit Offenbarung und Spaß zugleich. Im Schlagschatten dieses Gottvaters des nord-ost-afrikanischen Jazz hat sich in den letzten Jahren ein weiterer Star am Firmament abgezeichnet. Die Reissues von Hailu Mergia und seiner Walias Band wurden begeistert aufgenommen und machten aus ihm nach jahrzehntelangem Dümpeln in der Vergessenheit einen gefragten Musiker, der auf großen Bühnen in Europa und den Staaten auftrat.Auf seiner neuen LP »Lala Belu« ist sein Ethio-Jazz zwar noch allgegenwärtig – da Mergia seit über 35 Jahren in den USA lebt, spielt diese Spielart nordafrikanischer Populärmusik aber keine so große Rolle wie zuvor. Stattdessen groovt er sich durch eine Melange aus verschiedenen Substilen. Akkordeon, Orgel und Synthesizer werden vom wohltemperierten Schlagzeugspiel Tony Bucks und den wärmenden Klängen des Bassisten Mike Majkowski umgarnt. Schon der Opener umfasst in zehn Minuten alle Klangwelten des Albums – sei es gediegener Folk-Jazz, getriebener Synthie-Funk oder ekstatischer (Hard-)Bop. Mergia und Band können und spielen das alles. So ist »Lala Belu« zu einem weiteren Meilenstein seiner Diskografie geworden.