Mit ihrer Band Mount Moriah näherte sich Heather McEntire Album für Album immer mehr dem klassischen Country an und ist auf ihrem Solodebüt nun offenbar am Ziel angekommen. So ganz passt sie aber nicht in das Country-Gesamtbild, denn die Musikerin aus North Carolina ist nun mal kein heterosexueller Cowboy und auch kein Honky-Tonk-Püppchen. Und das ist auch primär das Thema dieser sehr persönlichen Platte, bei der Kathleen Hannah (Le Tigre, Julie Ruin) als Geburtshelferin und Mentorin mithalf.Im Vorzeigetrack »A Lion A Lamb« mischt McEntire mit Zeilen wie »I have found heaven in a woman’s touch« oder »Come here, my lamb, I’ll make you blush« christliche Metaphorik mit ihrer sexuellen Selbstfindung und singt kurz darauf von der Entfremdung in einer Musikszene, die bis dato höchstens bei der Vergabe des Country Music Awards an Brandy Clark ein Plätzchen für die LGBT-Gemeinde zeigte. Doch so viel Löwenherz McEntire in ihre Texte steckt, so traditionsbewusst und stellenweise fast schon betulich zurechtgepickt fällt »Lionheart«, das mit vielen Gästen wie dem Gitarristen William Tyler oder dem Indigo Girl Amy Ray glänzt, aus. Einzig »Wild Dogs«, bei dem sie gemeinsam mit Angel Olsen zu einem stoischen Hintergrund-Beat singt, fällt aus dem klassischen Country-Rahmen.