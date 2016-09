Ihre Wurzeln haben Daniel O’Sullivan und Alexander Tucker alias Grumbling Fur in Bands wie Guapo, Ulver und Füxa; Zusammenarbeiten mit Charlemagne Palestine oder Stephen O’Malley von Sunn O))) zeugen zudem von ihrem Interesse an experimenteller Musik. »Furfour« hingegen zeigt das Duo aus London von einer richtig poppigen Seite. Die Melodien sind catchy und haben einen hohen Wiedererkennungswert, der Harmoniegesang feiert Brian Eno und die hypnotischen Gitarren-Loops liegen über klackernden Rhythmen, Hippie-Folk-Flöten, dronigen Streicher-Flächen und Mandolinen-Akkorden, unterstützt von atmosphärisch langgezogen klagenden Geigen und Kinderstimmen. Dazu klingen Flanger-Gitarren, Indianer-Rhythmen und pluckernde Synthies auf zappeligen Maschinen-Beats. Stilistisch changiert »Furfour« zwischen Psychedelic, an The Orb erinnernden Ambient und Synthie-Pop, hat viel Platz für geräuschhafte Sounds und experimentierfreudige Einfälle und kombiniert extrem »akustisch« klingende Elemente mit bewusst »synthetischem« Klangmaterial. Ein warmes und mesmerisierendes Album.