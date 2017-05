Alte Musikvideos zu gucken ist eh ein großer Spaß. Wenn dann noch die Musik fehlt, entfaltet sich die Absurdität des Ganzen aber gleich doppelt so schön. Zum Beispiel aktuell mit A-has »Take On Me«.

Der schönste Moment ist der, an dem die Instrumente zum Einsatz kommen. Aber auch sonst ist Mario Wienerroithers Version von A-has »Take On Me« sehr sehenswert oder eher hörenswert, auch wenn es nicht viel zu hören gibt. Er hat die Musik weg genommen, das Ganze neu vertont und jetzt hört man, was vermutlich beim Dreh tatsächlich zu hören war. Viele »Hachs«, ein bisschen Acapella-Gesang und natürlich das, was die Band tatsächlich gespielt hat, als das Playback lief.

»Take On Me« ist nicht das einzige Video auf dem Kanal, auch Britney Spears' »Oops...I did it again« oder »Stayin’ Alive« von den Bee Gees sind ganz wundervoll anzusehen.