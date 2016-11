Wer die »Gremlins« kennt und liebt, weiß, dass man sich bei den kleinen Monstern an drei besondere Regeln halten sollte: Erstens, lasst den Mogwai nie nass werden. Zweitens, füttert den Mogwai nie nach Mitternacht und drittens, setzt ihn auf keinen Fall dem Sonnenlicht aus. Was das mit Mondos Neuauflage des »Gremlins« Soundtracks zu tun hat? Genau diese Regeln solltet ihr beim neuem Cover auf jeden Fall missachten! Okay, füttern könnt ihr es natürlich nicht. Dafür werden geheime Nachrichten und Bilder sichtbar, wenn die Hülle mit Licht oder Wasser in Berührung kommt. Das Artwork stammt von Phantom City Creative und wird ab dem 30. November 2016 bei Mondo erhältlich sein.