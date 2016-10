Schließlich hat die Band ihre Fähigkeit, die Nase in den Wind zu halten und sich in kleinen Schritten zu entwickeln, von Album zu Album vor dem Versumpfen im Punk-Altersheim gerettet. Ein neues Album von Green Day ? Nur eins? Das ist schon einmal beruhigend. Die neue Platte des kalifornischen Punkrock-Urgesteins kann man aus zwei Perspektiven sehen. Die erste, meist anzutreffende: »Na ja … ist halt nicht ›Dookie‹ (wahlweise auch ›Kerplunk‹ oder ›Nimrod‹). Das war noch schön. Jetzt sind sie sell-out.« Die zweite ist die eines interessierten Ohrs.Schließlich hat die Band ihre Fähigkeit, die Nase in den Wind zu halten und sich in kleinen Schritten zu entwickeln, von Album zu Album vor dem Versumpfen im Punk-Altersheim gerettet.

»What good is love and peace on earth when it’s exclusive? Where’s the truth in written word if no one reads it?« steht exemplarisch für die Entscheidung von Billie Joe Armstrong, die Jugend weiterhin trösten zu lehren und zum Handeln zu bewegen. Er ist mit seinen 44 Jahren wohl doch sentimental geworden, das Akustik-Schlusslicht »Ordinary World« ist quasi »Over The Rainbow« reloaded. Kurz: Punk-Puristen, bitte geht weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Alle anderen: Lieber Green Day im Radio, als das, was da sonst läuft. Wirklich.