Die Elbphilharmonie in Hamburg zeigt gemeinsam mit Kampnagel und dem NDR, dass »Greatest Hits« nicht unbedingt was mit Radiomusik zu tun haben müssen.

Dieses größten Hits haben nichts mit den vorweihnachtlichen Best-Of-Platten von Rockstars zu tun, hier geht es um Klassik. Zum fünften Mal findet vom 1. bis 4. November in Hamburg das »Greatest Hits« Festival statt. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr die Werke die Werke dreier Komponisten. Peter Eötvös ist derzeit Composer in Residence bei der Elbhilharmonie und Gérard Grisey, der als »Godfather of Spectral Music« gilt sind dabei. Klangtüftler und Instrumentenbauer Harry Partch aus den USA macht die Runde komplett. Das Kölner Ensemble Musikfabrik hat ein paar seiner außergewöhnlichen Gerätschaften nachgebaut und wird darauf sein Stück »Ring Around The Moon – A Dance Fantasm for Here and Now« performen. An den ersten drei Tagen finden die Konzerte auf dem Kampnagel-Gelände statt, der Abschluss wird dann am 4. November in der Elbphilharmonie gefeiert.