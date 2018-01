Thomas Barnett hatte schon immer eine dieser Stimmen, die dermaßen nahtlos zwischen euphorischem Singen, wütendem Brüllen und verzweifeltem Kieksen wechseln, dass man ihm alles glaubt und auf der Stelle mit ihm ins Protestcamp ziehen würde. Das Album »Exit English« seiner Band Strike Anywhere darf heute als Klassiker in der schmalen Nische gelten, die den Spagat zwischen der griffigen Eingängigkeit des Cali-Punk und der humorlosen Strenge politischen Hardcores hinbekommt. Seine Zweitband Great Collapse schließt im Prinzip nahtlos daran an.Zwar drechseln die gattungserprobten Mitmusiker Chasse (Ex-Rise-Against), Arnott (At Risk), Saucedo (Set Your Goals) und Hennig (Ex-Death-By-Stereo) ein leicht herberes und krustigeres Klanggerüst um den bittersüßen Skatepunk-Kern, doch letztlich fühlt sich hier jeder sofort zu Hause, der in den 1990ern seine Sneakers für Stagediving-Orgien bei Clubkonzerten von Lagwagon, Strung Out oder NoFX geschnürt hat. Und natürlich auch all jene, die sich ihren emotionalen Ausbruch des Jahres heute für den Festivalnachmittag mit Boysetsfire aufsparen. Das galoppierende Schlagzeug, die Powerchords, die Stop&Go-Gitarren und der Turbogurgel-Bass sitzen blind, und manche Stücke wie »An Injury To One« warten mit genau den zornig-melancholischen Melodiebögen auf, die dieses Genre zeitlos frisch und knackig halten. Lyrisch dekliniert Barnett noch einmal durch, was linker Kanon zu sein hat: mal wortversiert und mal so platt wie das ideenloseste Plakat am 1. Mai.