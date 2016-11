Der langjährige Frontmann der schwedischen Rockband The Soundtrack Of Our Lives , Ebbot Lundberg, schenkt all seinen Fans einen seiner Solo-Songs! Unter diesem Link könnt ihr euch den, zwischen frühem 1960er Psychedelic Rock und Singer/Songwriter-Gitarrenmusik angelegten Song »There's Only One Of Us Here« aus seinem gleichnamigen Konzeptalbum von 2012, gratis downloaden.Nach dessen Veröffentlichung und »On The Other Side of Light«, einer Zusammenarbeit mit Per Svensson unter dem Namen The New Alchemy , erschien im Frühjahr diesen Jahres das eigentliche Solo-Debütalbum Lundbergs »From The Ages To Come«, auf welchem er musikalisch von seiner neuen Band The Indigo Children begleitet wird.Vom Gespann Lundberg/Indigo Children gibt es nun auch einen neuen Song zu hören: »Dysfunctional« feierte mitsamt Musikvideo erst vor kurzem seine Weltpremiere.