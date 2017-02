Bei den Grails denke ich immer an die wirren Eso-Verschwörungen, die vor gut 20 Jahren boomten. Verschwörungen, nach denen Jesus nach seinem Fake-Tod in Okzitanien im Süden Frankreichs gelandet sei, mit Maria Magdalena mehrere Kinder in die Welt gesetzt habe, die schließlich das Königsgeschlecht der Merowinger begründet hätten. Geheimes, verbotenes Wissen, irgendwie stecken die Katharer drin, die Templer, der Papst ist der Böse und das Dorf Rennes-le-Château mit seinem unheimlichen Priester der Schlüssel. Und die Grails? Was wollen die uns mit ihrem Bezug auf mehrere Grale überhaupt sagen, wenn nicht so was? Und diese geheimnisvolle Blume auf dem Cover erst! Und warum muss ich so weit ausholen mit diesem Quatsch? Na, weil die Beschreibung dessen, was die Band aus Oregon auf ihrem ersten Album nach sechs Jahren Pause so anstellt, sowieso im Postrock-Metaphern-Klischee enden würde. Und weil die Grails wieder das tun, was sie immer taten: die gute Seite von instrumentalem, psychedelisch-doomigem Postrock markieren, bei dem sicher keiner mit Burzum-Shirt auf der Bühne steht, dafür aber das Experiment hochgehalten wird – ein schweres, episches Suppen mit immer wieder neuen Schattierungen, in das man, wenn man sich drauf einlässt, schnell und dankbar versinkt.