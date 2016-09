Zwei Jahre ist es her, dass Graham Candy mit DJ Alle Farben den Sommerhit »She Moves« aufnahm. Der Song erreichte mit über 170.000 verkauften Einheiten Goldstatus in Deutschland und brachte den 25-Jährigen innerhalb weniger Monate von Akustikgigs in kleinen Kneipen zu Konzerten in Tausenderhallen. Mit seinem Debüt »Plan A« und der dazugehörigen Herbsttour wird uns der Wahlberliner nun zeigen, dass er diesem Niveau auch Solo standhalten kann.

Geschrieben am

16. September 2016, 15:35