Gorillaz machen erneut auf sich aufmerksam. Nachdem die Comic-Band in letzter Zeit immer häufiger Hinweise zu einem kommenden neuen Album streute, postet Bandmitglied Noodle nun einen neuen Mix auf Soundcloud.

Geschrieben am 03. Januar 2017, 10:57

Ein fast 30-minütiger Mix aus verschiedenen weiblichen Interpreten, die die Gorillaz-Musikerin auf ihre eigene Art und Weise inspiriert haben, wartet ab sofort auf Soundcloud. Dazu gehören unter anderem Grimes, Anna Meredith, Abra, Empress Of und viele weitere. Unterbrochen wir der Mix von Interviewschnipseln von Doctor-Who-Theme-Interpretin Delia Derbyshire und Schlagzeugerin und Komponistin Evelyn Glennis. Der Mix gibt Einblicke in Noodles musikalischen Einflüsse. Ob diese auch in Zukunft noch zu hören sein werden?