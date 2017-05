Am 20.06. gibt es die Möglichkeit eines von weltweit vier exklusiven 360° Konzerten zu besuchen, die die Gorillaz in Zusammenarbeit mit Electronic Beats auf die Beine stellen. Der Clou: Die Tickets zum Konzert können nicht gekauft sondern nur gewonnen werden. Startschuss zur ersten von zwei Verlosungen ist der 15. Mai um 18 Uhr auf der Am 20.06. gibt es die Möglichkeit eines von weltweit vier exklusiven 360° Konzerten zu besuchen, die die Gorillaz in Zusammenarbeit mit Electronic Beats auf die Beine stellen. Der Clou: Die Tickets zum Konzert können nicht gekauft sondern nur gewonnen werden. Startschuss zur ersten von zwei Verlosungen ist der 15. Mai um 18 Uhr auf der offiziellen Homepage von Electronic Beats.

Wer in diesem Musikjahr immer noch nichts von dengehört hat, der muss irgendwo auf der dunklen Seite vom Mond wohnen. Ankündigung folgt auf Ankündigung und Damon Albarn und Co. setzen alles daran den Mythos der vier Comic-Bandmitglieder in App, Serie und natürlich Musik zu zementieren . Anfang Mai wurde außerdem die Tour angekündigt in deren Rahmen die Gorillaz im Herbst für vier Konzerte nach Deutschland kommen werden. Wer aber nicht solange warten will, für den gibt es jetzt eine gute Neuigkeit.