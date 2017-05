Für weitere Infos zu Tickets, Anreise und Line-Up besucht die Für weitere Infos zu Tickets, Anreise und Line-Up besucht die offizielle Homepage des Festivals

Und täglich grüßen die Gorillaz . Als vor zwei Monaten bekannt gegeben wurde, dass die Gorillaz zusammen mit Red Bull ihr eigenes Festival Demon Dayz aufziehen würden, wartete der ein oder andere Fan gebannt auf Line-Up Nachrichten. Was jedoch folgte war ein Schwall anderer Ankündigungen . Eine eigene App wurde veröffentlicht, »Humanz« kam mit musikalischer Unterstützung einiger großer Namen auf den Markt, eine eigene Serie wurde auch angekündigt und Damon Albarn stellte noch genug Songs für die nächsten Jahre in Aussicht Das Demon Dayz Festival, namentlich angelehnt an das zweite Album der Gorillaz, geriet bei all dem Trubel beinahe in Vergessenheit. Nun riefen die vier Comic-Antihelden die Veranstaltung durch die Veröffentlichung der Acts auf allen Kanälen wieder in Erinnerung. Und das Line-Up des kleinen, am 10. Juni im Dreamland Park im englischen Margate stattfindenden Fests liest sich sehr gut. Auf der Mainstage sind die Ausrichter selbst, Jungrapper Vince Staples , das alteingesessene Hip-Hop-Trio De La Soul und die isländische Indieband Fufanu zu sehen. Auf der Bühne der Hall by the Sea werden Danny Brown, Little Simz, Kali Uchis, Popcaan und Kilo Kish zu hören sein. Die dritte Bühne wird das Gorillaz Sound System belegen, ein Quartett an Musikern, das die größten Hits der Gorillaz mit visueller Unterstützung präsentiert.