»Ich hätte mein Album auch »Kontraste« nennen können«, sagte Goldroger kürzlich mit leichter Ironie in einem Interview. So abgedroschen sich diese Titel-Idee auch liest, so anschaulich untermalt sie die Gegensätze von Sebastian Goldstein. Denn Goldroger ist kein herkömmlicher Rapper, der auf Youtube-Ruhm und Marken-Endorsements fixiert oder US-amerikanischen Vorbildern mit Macho-Metaphern nacheifert. Rap ist für ihn, trotz Heranwachsens in der vielbeschworenen »Aggro-Ära« zwischen 2001 und 2009, eine Ausdrucksform.



Die erste Stereoanlage schenkt ihm seine Mama am 13. Geburtstag, dazu gibt’s je ein Album von Die-Ärzte und Eko-Fresh – ein musikalischer Gegensatz, der sich quasi stilprägend auswirkt. Doch Goldroger wird erst mal Punk. Aversion, Auflehnung, Attitüde: die drei Subkultur-Grundsäulen der urbanen Hemisphäre werden in diesem Dortmunder Rotzlöffel personifiziert. Seine Sturm-und-Drang-Phase dreht sich um Patches, Pöbel und Gesocks. Und Gras. »Ich bin erst durchs Kiffen zu Rap gekommen«, erzählt der 26-Jährige heute schonungslos wie klischeebefreit und erwähnt kontinuierlich das Debüt »Searching For The Jan Soul Rebels« von Jan Delay - also den Reggae-Ausflug eines einstigen Rapstars - als Initialzündung für seine Rap-Ambitionen. Der Panoramablick eines Paradiesvogels ist eben eine Lebenseinstellung.



Doch erst 2014, nach ein paar freizeitlichen Kalauer-Reimketten im Kinderzimmer, erfolgt die finale Mutation zum Rapper: mit der Teilnahme am Video-Battle-Format »Moment Of Truth«. Das ist mehr auf Song-Konzepte als auf den damals Klickzahlen-versprechenden Rap-Schlagabtausch fokussiert; Goldrogers Weg führt also wieder ins Entgegengesetzte. Doch Goldie - der einzige Underdog und obendrein per Zufallslos im Contest - gewinnt aus dem Stand. Man muss nicht Katja Ebstein heißen, um diese Sensation zu betonen.