Euer letztes Album »Tales Of Us« ist vor vier Jahren erschienen. Was hat euch seitdem am meisten zum Schreiben neuer Songs inspiriert?

Alison: Ich bin ein großer Fan davon, einfach in einen Raum zu gehen und Dinge zu tun. Ich glaube nicht daran, herumzusitzen und darauf zu warten, dass einen die Inspiration trifft. Du musst einfach anfangen. Als Künstler, egal, ob Maler oder Autor oder Musiker, geht es immer darum, Ideen zu sammeln und Dinge zu beobachten. Die beziehst du natürlich in deine Arbeit mit ein. Aber erst im Prozess des Erstellens erkennst du, was du machen möchtest und was nicht.





»Silver Eye« ist eine Metapher für den Mond. Was fasziniert dich an ihm?

Ich habe viele Gedanken zum Mond. Sie sind alle auf dem Album. [lacht] Aber ja. Er ist wunderschön. Er ist schon immer da. Er ist mein liebster Stein. Ich mag seine Geschichte. Seine Verwendung in der Literatur, der Kunst. Ich mag es, ihn anzuschauen. Es gibt mir ein Gefühl von Sicherheit, wenn ich aus dem Fenster schaue und ihn sehe. Ich finde es beruhigend, dass er sich niemals verändert und du weißt, dass er immer da sein wird. Er ist auch noch recht unversehrt von uns Menschen. Es gibt wirklich viele Dinge, die ich an ihm mag.





Du singst, produzierst aber auch. Passiert es oft, dass Menschen denken, dass Will die technischen Sachen macht und du eher das weibliche Aushängeschild bist?

Das stimmt ja auch: Er macht das meiste Technische. Aber das tun andere Menschen, die mit uns zusammenarbeiten, auch. Was mich wirklich ärgert, ist, dass manchmal, wenn wir zusammen interviewt werden, ihn die Leute etwas über Musik fragen und mich über Make-up oder solche Dinge. Das ist wirklich frustrierend. Weil ich die Musik genauso schreibe und produziere.