Am ersten Septemberwochenende findet irgendwo in Darmstad das Golden Leaves Festival statt. Wo genau, wird immer erst ein paar Tage vorher verraten. Das diesjährige Line-up bestätigt das Golden Leaves in dem Ruf, ein musikalisches Kleinod zu sein: Mit Die Höchste Eisenbahn, William Fitzsimmons; und ganz frisch bestätigt Faber, Dillon, Ilgen-Nur und mehr verspricht es frischen Indie-Sound und Singer-Songwriter-Klänge.

Tickets erhält man in drei Phasen: Als erstes besteht die Möglichkeit, sich ein Supporter-Ticket über die Startnext-Kampagne zu sichern; später gibt's dann auch auf der Festivalhomepage Karten zu kaufen. Ein Restkontingent wird in ausgewählten Darmstädter Läden und auf Bedroomdisco-Konzerten vertrieben. Das Golden Leaves Festival findet am ersten Septemberwochenende in Darmstadt statt. Weitere Infos dazu findet ihr hier.