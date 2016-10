Gleich beim Album-Opener »Djôrôlen/Union Of Sun And Moon« wird offensichtlich, dass es sich bei der dritten Goat -LP um das Ritual-Folk-Album der Band handelt. Die mantraartige Gesangseröffnung der beiden Frontsängerinnen wird abrupt von einer treibenden Akustikgitarre sowie einer äußerst markanten Panflöte abgelöst. Mehr Folklore geht nicht. Ungewollt geweckte Assoziationen mit fragwürdigem Inka-Musik-Kitsch für die Fußgängerzone verschwinden jedoch ganz schnell, wenn die verzerrte Gitarre einsetzt.Es folgt das bereits als Single veröffentlichte, eher gelassen dahingroovende »I Sing In Silence«. Auch hier wird die Panflöte prominent, wenn auch weitaus zurückhaltender eingesetzt, so auch im daran anschließenden Instrumental-Jam »Temple Rhythms«. Cooler wurde dieses schnulzige Instrument im Pop-Kontext bisher kaum verwertet. Bei »Trouble In The Streets« nähert sich das Kollektiv gekonnt Paul Simons filigran instrumentiertem »Graceland«-Album an.Goat präsentieren sich insgesamt so vielseitig, offen und in Teilen in sich gekehrt wie nie zuvor, ohne dabei ihre Kernkompetenz zu vernachlässigen. Denn kurz vor Ende ist es schlagartig vorbei mit der folkloristischen Gemütlichkeit und das Album erreicht mit »Goatfuzz« seinen wahrhaftig lärmenden Höhepunkt. Led-Zeppelin-Riffs treffen darin auf den bandtypischen, perkussiven Tribal-Psych-Sound und den aufmüpfig bellenden Gesang der beiden Sängerinnen, bevor das Finale der LP instrumental ausklingt. Goat inszenieren sich zwar als geheimnisvoll-weltentrückte Hippiemusikkommune, in Wahrheit verbirgt sich dahinter jedoch einfach ein extrem einfallsreiches und virtuoses Musikkollektiv, das sich mit seiner Kostümierung und einem sehr zurückhaltendem Social-Media-Auftritt wohltuend mysteriös gibt.Allzu ernst muss man diese rituelle Voodoo-meets-Alejandro-Jodorowsky-Ästhetik dabei nicht nehmen, sie dient allein der optischen Verstärkung des Sound-Konzepts, welches Goat vor allem bei ihren Live-Shows grandios umzusetzen wissen.