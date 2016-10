Es dauert nicht lange, da spielt die Band ihren Psych Rock genau so tight und dynamisch, wie man es von den Vordenkern der späten 60er und frühen 70er und ihren raren Platten kennt. Die Zeitmaschine läuft heiß an diesem Abend und das Publikum ist schnell bereit sich hinzugeben. Tänze, die wie mysteriöse Rituale anmuten, Masken von sonderbar faszinierender Pracht und ein wuchtiger Groove komplettieren das Gesamterlebnis Goat und lassen vergessen, dass eigentlich Montag ist. Die Flöten von »Union Of Mind And Soul«, vom aktuellen Album klingen noch nach, als die U-Bahn einfährt und begleiten so den Übergang zurück in die kühle Realität.