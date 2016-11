Wenn man mit Ana Rab a.k.a. Gnučči spricht, dominiert sie schnell das Gespräch. Aber nicht in einer negativen, sondern in einer selbstbewussten, klugen Art und Weise. Sie lenkt die Unterhaltung auf Themen, die ihr wichtig sind. Und weil sie dabei so ungekünstelt ist, lässt man sich das nur zu gerne gefallen. Da wundert es nicht, dass weibliche Selbstermächtigung ein zentrales Motiv ihrer Kunst ist. So zum Beispiel in ihrem aktuellen Hit »Young Paula Abdul«, einem Breakbeat-Track, der eine Hommage an ihre Girl Gang ist. Gnučči selbst sagt, ihre Musik solle für ihre Fans so etwas wie die »beste feministische Freundin« sein. Und wie es sich für eine Freundin gehört, baut sie dich auf, wenn du mal an dir zweifelst. Wie beispielsweise der Track »Goodah«, der in Schweden als feministische Pop-Hymne gefeiert wird. »Hey, egal was sie sagen, wir sind eh zu gut für sie«, heißt es darin.