»The nihilist tells you that nothing is true. I said I faked the global warming just to get close to you«:erweisen sich auch auf ihrem zweiten Album als augenzwinkernde Alltagsbeobachterinnen. Neben niedlichen Symboliken und leichtfüßigem DIY-Charme speist sich ihr Sound vor allem aus ihren Gesangsharmonien. Während das auf dem Debüt noch im Rahmen eines reinen Gitarre/Bass-Duos funktionierte, gibt es auf »Powerplant« nun mit Miles Wintner am Schlagzeug eine dynamische Rhythmusfraktion. Musikalisch bleiben Girlpool trotzdem tief im 1990er-Indie verwurzelt. Pavement, Pixies und weitere übliche Verdächtige klingen öfter durch, während die Single »123« eher an The Cranberries erinnert. »Powerplant« zeichnet sich durch den Verzicht auf großen Bombast aus, die wahre Stärke liegt auch hier im Verborgenen. Die symbolische Tiefe dieser LP erschließt sich aber nicht in nur 30 Minuten, eine eingehendere Beschäftigung ist daher dringend empfohlen! Gründe dafür gibt es auf dem Album mehr als genug.