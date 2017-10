Gewinnt Washed Out auf Vinyl

Bei uns könnt ihr »Mister Mellow« auf Vinyl gewinnen. Füllt einfach das untenstehende Formular aus!

Vier Jahre Entwicklungszeit stecken in Ernest Greenes drittem Album »Mister Mellow« . Der Versuch eine »kohärente Ausdrucksweise zu finden« spiegelt sich aber mehr in der Hinwendung zur Inkohärenz wider. Unter dem Motto »I’ve been daydreaming my entire life« verbinden sich die über die Jahre hinweg gesammelten Wort- und Soundschnipsel in einer vielschichtigen Album-Collage.Auch stilisch gesehen arbeitet Washed Out auf der Platte sehr skizzenhaft. So bringt er verschiedenste Musikrichtungen wie Dance-Music, Downbeat, Jazz oder HipHop als Facetten auf den melancholisch-schleppenden und tranceartigen Synthieflächen unter. Die visuellen Ausarbeitungen in Form der Musikvideos unterstützen »Mister Mellow«, nehmen der Musik aber gleichzeitig ihr schöpferisches Sprachrohr. Denn die Platte wirkt auch ohne visuelle Unterstützung wie ein entspannender, benebelnder Trip.