»Wir wollten unbedingt an einem ungewöhnlichen und schönen Ort Musik produzieren, wo noch keiner von uns vorher war«, berichten Sea Moya . Deshalb brach die Band letzten Sommer mit ihrem VW Bus in die baltischen Staaten auf. Gepackt hatten sie das allernötigste Studioequipment und einen Notstromgenerator. Ihr mobiles Outdoor-Studio bauten sie dort auf, wo es ihnen gerade am besten gefiel und sie ließen sich von ihrer Umgebung inspirieren.Diese ganz besondere Reise hat die Band in einer Video-Doku festgehalten. Außerdem ist dabei eine wundervolle Platte namens »Baltic States« herausgekommen. Über ihr Projekt sagen sie selbst: »Das, was auf dieser EP entstanden ist, hätte in einem anderen Studio nicht entstehen können.«Und nun, ohne weitere Worte zu verlieren, präsentieren wir euch die Premiere der Doku von Felix Hohagen.