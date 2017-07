Seine erste Single nahm Lee Fields vor fast 50 Jahren auf. Seit rund eineinhalb Dekaden erlebt der Soul-Sänger zusammen mit seiner Begleitband The Expressions den zweiten Frühling. An der Wiederentdeckung nicht ganz unschuldig waren Leon Michels und das New Yorker Label Truth And Soul Records , dessen Nachfolger Big Crown auch die aktuellen Platten des Amerikaners herausbringt.