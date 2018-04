Jetzt, da die Daunenjacken endlich wieder im Schrank verschwunden sind, ist die Vorstellung, bald wieder vor den Festivalbühnen zu stehen, gleich viel greifbarer. Einer der Höhepunkte des Sommers ist das Melt, das in diesem Jahr mit The xx, Jon Hopkins, Fever Ray, Modeselektor und vielen anderen erneut spannende Acts geladen hat. Highlight wird aber wohl die Show von Florence + The Machine, die auf Ferropolis ihr einziges Festivalkonzert in Deutschland spielen. Gerade erst ist eine neue Single von Florence Welch erschienen, zu der sich das Melt eine ganz besondere Aktion hat einfallen lassen.

Ihr habt noch keine Tickets, wollt aber unbedingt dabei sein? Dann aufgepasst: Wir verlosen 1×2 Tickets fürs Melt Festival vom 13. bis 15. Juli 2018. Füllt einfach das Formular aus und packt mit ein bisschen Glück bald schon die Taschen für die Reise nach Ferropolis.