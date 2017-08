Nicht mehr lang, dann geht im Ruhrgebiet die Ruhrtriennale los. Am Samstag gibt die Ritournelle – die Festivalnacht der elektronischen Musik mit den verschiedensten Interpreten der elektronischen Popmusik den Auftakt in der Jahrhunderthalle Bochum. Das Festival der Künste findet bis zum 30. September statt und hält ein vielseitiges Line-up mit spannenden Musikern wie SOHN Mykki Blanco und Arca bereit.Auch dabei sein werden Lambchop und Timber Timbre , die beide am 23. August in Bochum spielen. Die amerikanische Alternative-Country-Band um Kurt Wagner lässt die Grenzen zwischen Tradition und Moderne verschwimmen. Dem Folk zugehörig sind auch Timber Timbre, die mit tiefen Vocals und atmosphärischem Blues eine warme Stimmung in den Konzertsaal zaubern werden.Nicht nur musikalisch wird es interessant. Auch Theaterliebhabern kann die Ruhrtriennale etwas bieten und zwar mit einem Dreiteiler, inszeniert von Luk Perceval. Es handelt sich um Émile Zolas Romanzyklus »Die Rougon-Macquart«, den Trailer könnt ihr euch hier anschauen: