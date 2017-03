Daptone Records kennt man als Qualitätsadresse für Funk und Soul. The Olympians sind die neueste Hausband und wir verlosen ihr tolles Debütalbum auf Vinyl.

Die guten Menschen von Daptone Records scheinen irgendwo in ihrem Vorgarten einen Baum stehen zu haben, an dem herausragende Instrumentalbands wachsen. The Olympians sind der neueste Act dieser Art und reihen sich ohne Qualitätsverlust neben den Label-Aushängeschildern Menahan Street Band und The Budos Band ein. Es spielen hier einige der feinsten Musiker der Daptone-Familie unter der Anleitung von Pianist Toby Pazner, von dem unter anderem auch das Piano auf Aloe Blaccs »I Need A Dollar« stammt. Ganz klar: Soul und Groove der Extraklasse.

Wir verlosen drei Exemplare des Debütalbums von The Olympians auf Vinyl. Tragt euch unten direkt ein und gewinnt mit etwas Glück.