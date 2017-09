Scott Kannberg kennt man vor allem als Gründungsmitglied von Pavement. Doch auch abseits der legendären Indie Rock-Slacker hatte und hat der Gitarrist und Sänger einige spannende Projekte laufen. Neben Preston School Of Industry ist vor allem Spiral Stairs zu nennen. Unter jenem Namen veröffentlichte Kannberg im März 2017 mit »Doris And The Daggers« ein Solo-Album, das unser Autor Christian Steigels für »überflüssigen Gitarrenfolk-Pop« hält, alle alten Pavament-Fans jedoch sicher sehr gerne hören.