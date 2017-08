Der junge Ire Sion Hill aus Dublin hat mit seinem Debütalbum »Elephant« eine ganz besondere Platte mit Elementen von Pop, Soul, Gospel und Funk aufgenommen. Etwas wie aus einer anderen Zeit klingt er und passt doch so gut in dieses Jahrhundert mit einer Stimme, die ein bisschen was von Arctic Monkeys -Frontmann Alex Turner hat, diese aber mit seiner ganz eigenen Dynamik in ein gefühlvolles Ambiente bringt, mal mit tanzbaren Rhythmen, wie in seiner ersten Single »Nothing’s Wrong with Loving You«, mal melancholisch sanft, wie in »Before You Go«.



Bei uns könnt ihr sein Album »Elephant« auf Vinyl gewinnen. Füllt dafür einfach das untenstehende Formular aus und ihr seid im Rennen!