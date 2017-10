Gewinnt limitierte Vinyl der Gorillaz

Gewinnt die limitierte Vinyl-Edition des Songs »We Got The Power (feat. Jehnnie Beth). Füllt einfach das untenstehende Formular aus!

Im Hinblick auf die Wahlsituation in den USA war dieses Jahr die Zeit gekommen, um 2D, Murdoch, Noodle und Russel wieder zum Leben zu erwecken. Denn für Blur-Frontmann Damon Albarn diente die Cartoon-Band schon vorher als »Go-Instanz, wenn es um Gesellschaftskritik geht« Das bisher beatlastigste, vielschichtigste Album der Gorillaz kam aber nicht nur gefolgt von jeder Menge Kritik an den politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen in den USA und weltweit daher. Die Wiedervereinigung der vier Cartoon-Figuren wurde zusätzlich von einer Reihe an Virtual-Reality-Erfahrungen begleitet. Der App »The Lenz«, in der die Fangemeinde ein digitales Interview mit 2D und Murdoc erleben konnte, folgte in Zusammenarbeit mit der Telekom eine 360°-Live-Show der Gorillaz im Kölner Palladium Jetzt erscheint eine auf 1200 Exemplare limitierte Vinyl-Edition, die Fans der Cartoon-Band wahrscheinlich zum Ausrasten bringt. Auf der Platte befindet sich nämlich ein Claptone-Remix des Songs »We Got The Power (feat. Jehnnie Beth)«, der nicht im Handel erhältlich sein wird. Wer in das »We got the power to be loving each other no matter what happens« der epischen Hymne der Gorillaz mit einstimmen will, kann bei unserem Gewinnspiel mitmachen und mit etwas Glück bald die Vinyl-Edition sein Eigen nennen.