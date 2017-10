Gewinnt Kiasmos auf Vinyl

Bei uns könnt ihr »Blurred« auf Vinyl gewinnen. Füllt einfach das untenstehende Formular aus!

Reduzierte, treibende Beats kitzeln die Sonnenstrahlen aus der kalten Elektrofläche heraus, die sich wie eine dünne Eisschicht um das Soundgebilde legt. Den Klang geben klassische Instrumente, wie Klavier oder Streicher vor, die gemeinsam mit den treibenden Beats eine stimmungsvolle Atmosphäre erschaffen. Eigentlich wollten Janus Rasmussen und Ólafur Arnalds sich den dunkleren, düsteren Klängen widmen, doch der Frühling in Reykjavík hat sie in die sanfte, anschmiegsame Richtung der neuen EP »Blurred« gebracht. Kiasmos schaffen mit ihren organischen, sich langsam entwickelnden Klanggerüsten vertonte geometrische Formen. Beim Reeperbahnfestival haben sie den Höreindruck der neuen EP durch ein 360-Grad Video verstärkt, in dem sich verändernde kubische Formwelten zum Sound der Platte an die Wände projiziert wurden.