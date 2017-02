Mit ihrem neuen Album stoßen Japandroids das Garagentor weit auf und zielen schon fast Richtung Stadion. Hatte die Band früher im Studio einfach ihr Live-Set aufgebaut, so klingt »Near To The Wild Heart Of Life« ausproduziert und voluminös. »All diese Knöpfe, die Technik, die Instrumente und die zahllosen Möglichkeiten haben uns eingeschüchtert«, gesteht Gitarrist Brian King im Interview . »Aber jetzt haben wir unsere Regeln über Bord geworfen und nutzen das Studio endlich so, wie es genutzt werden sollte.«Tragt euch unten direkt ins Formular ein und gewinnt mit etwas Glück!