Nachdem die Band im März mit ihrem siebten Studioalbum »You Know Who You Are« einmal mehr mit sonnigem Powerpop überzeugte, folgt passend zum kühlen Herbst ein Album für den Ohrensessel. Zusammen mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg haben Nada Surf einige der neuen Stücke, aber auch viele Klassiker des Katalogs neu eingespielt und stilvoll für den Konzertsaal arrangiert. Das Ergebnis hört auf den Namen »Peaceful Ghosts« und kann an dieser Stelle in ganzer Länge im Stream gehört werden.