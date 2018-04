Dieses Trio aus Berlin mag es krachig und wuchtig. Heads. vereinen Noise mit Post Rock zu einer düsteren, wuchtigen Mixtur. Am 6. April veröffentlicht die Band ihr neues Album »Collider« auf This Charming Man Records. »Krachkunst zum Kauen«, nennt unser Autor Oliver Uschmann diesen Sound in seiner Review und attestiert der Band, »so spröde wie hypnotisch« und »so trocken wie sinnlich« zu klingen.



Einen Eindruck von der Atmosphäre verschafft die vorab digital veröffentlichte Single »Last Gasp Shout«.