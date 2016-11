Das Saarland: Familie Heinz Becker, Grenzland-Schicksal, Oskar Lafontaine, Lyoner. Gerade mal eine Million Menschen leben dort zwischen Westpfalz und Luxemburg, zwischen Hunsrück und Lothringen. Zwei von ihnen machen HipHop, nennen sich Genetikk und bringen nun ihr fünftes Album »Fukk Genetikk« heraus. Sermin Usta sprach mit Karuzo und Sikk über Ernährungspläne, Arte Povera und den Wert von Geld.

Ich bin froh, dass ihr mir nicht mit Masken gegenüber sitzt. Da ihr jetzt »normal« ausseht, frage ich mich: Habt ihr auch spießige Seiten?

Karuzo: Du meinst, ob wir sonntags Hecke schneiden und um Punkt zwölf essen?

Sikk: Pünktlich um zwölf essen wäre fett.

K: Wenn wir auf Tour sind, kochen wir gemeinsam. Man muss aufpassen, nicht den ganzen Tag Scheiße zu fressen, deshalb ist dann unser Ernährungsplan angesagt.

S: Aber das würde ich nicht spießig, sondern bewusster Leben nennen.



Man sagt ja über Saarländer, sie würden nur wegfahren, um wieder »Hemm zu komme«. Auch ihr kehrt immer wieder in eure Heimat zurück. Seid ihr glücklich dort?

K: Auf jeden! Manchmal fühlt es sich an, als seien wir Piraten auf Beutezug, die auf ihre geheime Insel zurückkehren.



Könntet ihr euch vorstellen, woanders zu leben, vielleicht in den USA?

S: Ich war zwar noch nie dort, aber für mich ist Amerika Coca-Cola, Michael Jackson und Hollywood – alles Dinge, die mich unterhalten.

K: Im Moment habe ich nicht das Bedürfnis, woanders zu leben. Unsere Familie und Freunde sind hier, uns geht es gut. Trotzdem fasziniert mich einiges an Amerika. Es ist geil, wie sie alles so übertrieben aufblasen, so wie in der NBA oder im Musikbusiness, das macht einfach Spaß.

Wie kam es, dass die USA zum Thema eurer Platte wurde?

K: Wir haben nicht vor, Amerika-Schelte zu betreiben, schließlich sind wir Teil des Systems und leben mit den Widersprüchen. Amerika steht hier stellvertretend für den weißen Mann, der andere Völker kolonialisierte und ihm Land raubte. Und ganz ehrlich: Wir sind nicht besser. Wir machen HipHop, rappen über Frauen und Geld, schauen nach Hollywood, leben den amerikanischen Traum, wir machen all das mit. Es wäre verlogen, zu sagen, die Amerikaner seien die Bösen. Wir sind weiße Männer und wir profitieren davon.



Fahrt ihr deshalb im Video zu eurer ersten Single »Peng Peng« den Panzer selbst?

K: Ja, es wäre heldenhafter gewesen, die Indianer zu retten, aber halt gelogen. Ich bin schließlich nicht bei Ärzte ohne Grenzen gelandet, sondern Rapper geworden. Auch wenn wir uns oft betroffen fühlen, sind Genetikk genau solche Arschlöcher wie alle anderen.

S: Deshalb »Fukk Genetikk«.

K: Gleichzeitig tragen wir unsere Masken, die vom Voodoo-Kult und indigenen Kulturen inspiriert sind. Irgendwo in diesem Spannungsfeld befinden wir uns also. Der Unterschied zu anderen ist nur, dass wir offen damit umgehen.

S: Es geht uns dabei nicht um die Schuldfrage, sondern um Gleichgewicht und Bewusstsein. Im Track »Diamant« erzählen wir davon.

K: Geld ist sowieso immer Thema.

S: Ich liebe Geld.





Was hat sich für euer Team seit dem Signing bei Selfmade geändert?

S: Vieles, aus drei Mann wurden acht.

K: Außerdem können wir uns jetzt austoben. Am Anfang haben wir nur Musik gemacht, mittlerweile machen wir geile Live-Shows und Videos. Und dass wir von unserer Musik leben können, ist das Beste daran.

S: Was nicht heißt, dass du automatisch cool bist, wenn du Geld hast. Aber du kannst dich besser verwirklichen, drehst andere Videos, hast andere Artworks.



Hat die Professionalität euer Verhältnis zur Musik verändert?

K: Wir wollten nie nur Mucke für uns machen. Als Sikk und ich uns das erste Mal trafen, hatten wir schon die Vision, mit unseren Platten Millionäre zu werden, nur fehlten uns die Mittel dazu. Trotzdem ist es der Spirit, in dem Genetikk entstanden ist.

S: Wir wussten von Anfang an, dass wir besser sind als die anderen. Und jetzt wissen es auch alle anderen.



Kränkt es euch, wenn man euch als Mainstream bezeichnet?

S: Wir machen keinen Mainstream, sondern Favela Trap.

K: Jeder darf denken und schreiben was er will.

S: Vieles, aus drei Mann wurden acht.K: Außerdem können wir uns jetzt austoben. Am Anfang haben wir nur Musik gemacht, mittlerweile machen wir geile Live-Shows und Videos. Und dass wir von unserer Musik leben können, ist das Beste daran.S: Was nicht heißt, dass du automatisch cool bist, wenn du Geld hast. Aber du kannst dich besser verwirklichen, drehst andere Videos, hast andere Artworks.K: Wir wollten nie nur Mucke für uns machen. Als Sikk und ich uns das erste Mal trafen, hatten wir schon die Vision, mit unseren Platten Millionäre zu werden, nur fehlten uns die Mittel dazu. Trotzdem ist es der Spirit, in dem Genetikk entstanden ist.S: Wir wussten von Anfang an, dass wir besser sind als die anderen. Und jetzt wissen es auch alle anderen.S: Wir machen keinen Mainstream, sondern Favela Trap.K: Jeder darf denken und schreiben was er will.

Denkt ihr, dass eure Ästhetik zum Erfolg beigetragen hat?

K: Menschen sind einfach sehr visuell. Deswegen war für uns auch immer klar, dass beispielsweise StreetCinema keine Videos für uns dreht. Selbst wenn das Team tolle Arbeit macht, wollen wir nicht denselben Style haben wie alle anderen.

S: Wir waren die Ersten in der Szene, die einen künstlerischen Anspruch an ihre Videos hatten. Früher wollten wir das zwar auch schon, aber ohne Kohle ging es nicht.

K: Man muss trotzdem versuchen, aus wenig viel rauszuholen. Was wir auch vor unserem Signing geschafft haben. Mit Selfmade ist das alles sehr viel einfacher geworden.



Sikk, hat dein Architekturstudium manchmal Einfluss auf das Gesamtkunstwerk Genetikk?

S: Schwer zu sagen, da ich das Studium komplett unnötig fand. Trotzdem ist es ein Teil von mir, der mich auch mal inspirieren kann. So wie Arte Povera . Das ist viel geiler als den Style irgendwelcher Ami-Rapper zu kopieren. Ich habe mich im Studium das erste Mal damit beschäftigt. Ich wollte wissen, wer oder was Architekten wie Claudio Silvestrin und Mies van der Rohe inspiriert hat. Dabei bin ich immer wieder auf die Arte-Povera-Strömung gestoßen, die wie wir mit den geringsten Mitteln arbeitet. Wir haben dasselbe Studio-Equipment wie vor zehn Jahren.

K: In unserer Welt mit all dem Überfluss haben solche Ansätze wie Arte Povera eine ganz andere Energie.



Eines eurer Videos habt ihr in der Villa des Architekten Claudio Silvestrin gedreht. Wieso?

S: Es ging darum, Kontraste zu schaffen. Wir fanden es gut, einen Kardashian-Arsch in die cleane Welt von Silvestrin zu packen. Auch wenn er das obszön finden wird. Aber das ist uns egal, wir sagen ja auch nichts zu seiner Arbeit.

K: Wir haben einen naiven Zugang zu Kunst. Wie Kids, die einfach Spaß haben wollen. K: Menschen sind einfach sehr visuell. Deswegen war für uns auch immer klar, dass beispielsweise StreetCinema keine Videos für uns dreht. Selbst wenn das Team tolle Arbeit macht, wollen wir nicht denselben Style haben wie alle anderen.S: Wir waren die Ersten in der Szene, die einen künstlerischen Anspruch an ihre Videos hatten. Früher wollten wir das zwar auch schon, aber ohne Kohle ging es nicht.K: Man muss trotzdem versuchen, aus wenig viel rauszuholen. Was wir auch vor unserem Signing geschafft haben. Mit Selfmade ist das alles sehr viel einfacher geworden.K: In unserer Welt mit all dem Überfluss haben solche Ansätze wie Arte Povera eine ganz andere Energie.S: Es ging darum, Kontraste zu schaffen. Wir fanden es gut, einen Kardashian-Arsch in die cleane Welt von Silvestrin zu packen. Auch wenn er das obszön finden wird. Aber das ist uns egal, wir sagen ja auch nichts zu seiner Arbeit.K: Wir haben einen naiven Zugang zu Kunst. Wie Kids, die einfach Spaß haben wollen.