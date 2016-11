Die Rap-Crew Genetikk , bestehend aus Producer Sikk und dem scheinbar immer etwas heiseren Rapper Karuzo, bleibt weiter unangepasst und gibt nichts darauf, dass sie mit ihrem konzeptionellen Ansatz mit Masken und Widersprüchlichkeiten die Deutschrap-Szene spaltet. Die Underdogs des HipHop leben weiterhin fernab der Metropolen in ihrer Heimat Saarbrücken und heben sich nicht nur dadurch erfrischend vom Status Quo des hiesigen HipHop ab. Auf eindringlichen Old-School-Beats und mit einer guten Portion Sarkasmus rappen sie über die Liebe und das Internet, die Ausbeutung der Dritten Welt und, wie es auch das Albumcover andeutet, das Chaos im Nahen Osten. Als Gäste sind der New Yorker Rapper ASAP Nast in »Zombie« und Joy Denalane in »Lucifer« dabei. Die Stimmung der Platte reicht von entspannten Tracks wie »Cash oder Liebe« oder »Trill« bis hin zu Bangern wie »Peng, Peng« und dem Diss-Track »Tote Präsidenten«. Und dieses Konzept geht wieder auf: »Fukk Genetikk« offenbart sowohl viele Referenzen als auch eine eigene Handschrift und überzeugt so sehr, dass nun wirklich niemand anders mehr Genetikk ficken muss.